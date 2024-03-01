Ürdün Ordusu, Gazze'ye Gıda Yardımı İçin Uçak Gönderdi

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Ürdün ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine gıda yardımı için 3 uçak gönderdiğini duyurdu.

Ürdün ordusunun resmi internet sitesinde konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin, Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait üç C-130 tipi uçakla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgelere havadan gıda yardımı indirdiği belirtildi.

Yardım uçuşlarının, Ürdün'ün, İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi halkını desteklemek için yürüttüğü çabalar çerçevesinde gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yardımlar, Ürdün'ün savaşın etkilerini hafifletmek, ciddi gıda ve ilaç kıtlığını telafi etmek amacıyla Gazze Şeridi'ndekilere daha fazla tıbbi yardım ve gıda yardımı göndermeye yönelik devam eden çabalarının bir parçası."

Uçuşlar için Ürdün Marka Uluslararası Havalimanı'ndan Mısır'ın el- Ariş Havalimanı arasında kurulan hava köprüsünün kullanıldığı belirtilen açıklamada, Gazze'ye yardımların devam edeceği kaydedildi.

Ürdün ordusu dün de Umman ve Bahreyn ile işbirliği içinde İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne havadan insani yardım malzemesi indirdiklerini bildirmişti.