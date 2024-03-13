Ürdün Ordusu, Suriye'den gelen uyuşturucu kaçırılması girişimini engelledi - Son Dakika
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Ürdün Ordusu, Suriye'den gelen uyuşturucu kaçırılması girişimini engelledi

Ürdün Sınır Muhafızları, Suriye'den gelen bir grup kaçakçının yasadışı yollarla Ürdün'e geçtiğini tespit etti. Yapılan operasyonlar sonucunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve kaçakçılarla çıkan çatışmada bazı yaralanmalar yaşandı.

13.03.2024 16:42
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Ürdün ordusu, Suriye'den gelen yüklü miktarda uyuşturucu kaçırılması girişiminin engellendiğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Sınır Muhafızlarının, güvenlik güçleri ve Narkotikle Mücadele Birimiyle koordineli şekilde bir grup kaçakçının yasadışı yollarla Suriye topraklarından Ürdün topraklarına geçtiğini tespit ettiği kaydedildi.

Bölgede yürütülen arama ve inceleme operasyonlarının ardından Ürdün'ün Kuzey Askeri Bölgesinde, Suriye topraklarından gelen yüklü miktarlarda narkotik uyuşturucu maddenin kaçırılması ve sızdırılması girişiminin engellediği ifade edildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin yetkili makamlara teslim edildiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, Ürdün devriye güçleri ile aralarında çıkan çatışmada kaçakçılardan bazılarının yaralandığı, Suriye topraklarına doğru kaçtığı belirtildi.

Ürdün son yıllarda, özellikle Irak ve Suriye'den ülkeye yönelik uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün Ordusu, Suriye'den gelen uyuşturucu kaçırılması girişimini engelledi - Son Dakika

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