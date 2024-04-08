Ürdün Ordusu, Suriye Sınırında Uyuşturucu Kaçakçılarıyla Çatışmada 2 Kişinin Öldüğünü Açıkladı

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Ürdün ordusu, Suriye sınırında uyuşturucu kaçakçılarıyla yaşanan çatışmada 2 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Doğu Askeri Bölgesinde, güvenlik güçleri ve Narkotikle Mücadele Birimiyle koordineli şekilde Suriye topraklarından yüklü miktarlarda uyuşturucu maddenin kaçırılması ve sızdırılması girişiminin engellediği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyonda kimliği belirlenemeyen 2 kaçakçı öldürüldü, diğerleri yaralandı. Büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve yetkili makamlara teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

Ürdün son yıllarda, özellikle Irak ve Suriye'den ülkeye yönelik uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele ediyor.

Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin içişleri bakanları uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi görüşmek için bir araya geldi.

Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Ferraye, Irak İçişleri Bakanı Abdulemir eş-Şimri, Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi ve Suriye İçişleri Bakanı Muhammed Halid er-Rahmun'un Şubat ayında başkent Amman'da bir araya gelmişti.

Görüşmede, bölge ülkeleri için tehdit haline gelen ve toplumsal barışı sarsan en önemli sorunlardan biri olan uyuşturucu kaçakçılığına karşı ortak işbirliği konusu ele alınmıştı.