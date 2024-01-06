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Ürdün Ordusu Uyuşturucu Kaçakçılarıyla Çatışmada 5 Kişiyi Öldürdü - Son Dakika
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Ürdün Ordusu Uyuşturucu Kaçakçılarıyla Çatışmada 5 Kişiyi Öldürdü

Ürdün ordusu, Suriye sınırında uyuşturucu kaçakçılarıyla yaşanan çatışmada 5 kişinin öldürüldüğünü, 1'inin yaralandığını ve 15 kişinin yakalandığını açıkladı. Suriye sınırından ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan bir grupla askeri birlikler arasında çatışma yaşandığı belirtilen açıklamada, çatışmada kaçakçılardan 5'inin öldürüldüğü, 1'inin yaralandığı, 15'inin yakalandığı ve geri kalanının Suriye'ye geri itildiği kaydedildi. Olayda 627 bin captagon cinsi uyuşturucu hap, büyük miktarda esrar ile bir kalaşnikof silah ele geçirildiği bildirildi. Ürdün ordusu son yıllarda, özellikle Irak ve Suriye'den ülkeye yönelik uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele etmektedir.

Ürdün Ordusu Uyuşturucu Kaçakçılarıyla Çatışmada 5 Kişiyi Öldürdü
06.01.2024 - 20:39,
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Ürdün ordusu, Suriye sınırında uyuşturucu kaçakçılarıyla yaşanan çatışmada 5 kişinin öldürüldüğünü, 1'inin yaralandığını ve 15 kişinin yakalandığını açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırından ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan bir grupla askeri birlikler arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

Birkaç saat süren çatışmada kaçakçılardan 5'inin öldürüldüğü, 1'inin yaralandığı, 15'inin yakalandığı, geri kalanının Suriye'ye geri itildiği kaydedildi.

Çatışmalarda ordu güçlerinden yaralanan olmadığı aktarılırken, olayda 627 bin captagon cinsi uyuşturucu hap, büyük miktarda esrar ile bir kalaşnikof silah ele geçirildiği kaydedildi.

Ürdün ordusundan gün içinde yapılan açıklamada, ordunun Suriye'den ülkeye girmeye çalışan uyuşturucu kaçakçılarıyla çatıştığı duyurulmuştu.

Devlet televizyonu El-Memleke de cuma günü hava kuvvetlerinin ülkeye uyuşturucu sokmak isteyen kaçakçılara yönelik Suriye topraklarında iki hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Ürdün son yıllarda, özellikle Irak ve Suriye'den ülkeye yönelik uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ürdün Ordusu Uyuşturucu Kaçakçılarıyla Çatışmada 5 Kişiyi Öldürdü - Son Dakika
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