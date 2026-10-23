Ürdün'ün Kerek kentinde cenaze sırasında kilise saldırısında en az 7 kişi öldü

Ürdün'ün Kerek kentinde cenaze sırasında kilise saldırısında en az 7 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ürdün'ün Kerek kentindeki Hammod kilisesinde cenaze merasimi sırasında kimliği belirlenemeyen kişilerce ateş açıldığı bildirildi. İlk belirlemelere göre saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı; yaralılardan bazılarının durumu ağır.
Ürdün'ün Kerek kentinde bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ürdün televizyonunda yer alan haberde, Kerek kentinde bulunan Hammod kilisesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından cenaze merasimi sırasında ateş açıldığı belirtildi.
Saldırıda, en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Haberde, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edilirken, saldırıya ilişkin daha fazla detay verilmedi.
Kaynak: AA
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