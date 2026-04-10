Ürdün ve ABD'den Lübnan için Ateşkes Görüşmesi

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan'da ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları ve insani yardım konularını ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Safedi bugün ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Lübnan'da ateşkese ulaşılmasına dönük çabalar ile yerinden edilenlerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Lübnan hükümetine sağlanan insani yardımlar değerlendirildi.

İki bakan ayrıca, ABD ile İran arasında varılan ateşkesin ardından bölgede kalıcı istikrarın sağlanmasına yönelik girişimleri de görüştü.