Ürdün ve İspanya, UNRWA'nın alternatifinin olmadığı konusunda mutabık kaldı

AMMAN, 14 Mart (Xinhua) -- Ürdün ve İspanya dışişleri bakanları, özellikle Gazze'deki insani felaket göz önüne alındığında Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) alternatifi olmadığı konusunda mutabık kaldı.
Çarşamba günü İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İspanya'nın UNRWA'yı desteklemedeki kararlı tutumunu takdir etti.
Safadi, "İspanya'ya ve Gazze Şeridi'ndeki felakete çözüm bulma konusundaki rolüne güveniyoruz" dedi.
UNRWA'nın görevlerini yerine getirmeye devam etmesi gerektiğini vurgulayan Safadi, Gazze'deki saldırıların derhal durdurulması ve bölgeye insani yardım girişine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.
İspanya Dışişleri Bakanı Albares ise ülkesinin, çatışma bölgesine silah sevkiyatını durdurmaya çalıştığını söyledi.
Albares, "İspanya 7 Ekim'den bu yana İsrail'e silah ihracatı için ruhsat vermeyi durdurdu ve İsrail'den 12 yerleşimciye yaptırım uyguladı" dedi.
"Gazze ve Batı Şeria'daki durum bizi kaygılandırıyor" diyen Albares, yıllardır devam eden savaşı ve şiddet döngüsünü durdurmak için, "Siyasi düzeyde çalışmalarımızı sürdürmeliyiz" diye ekledi.
Ürdün Kralı II. Abdullah da aynı gün İspanyol bakanı kabul etti ve Gazze'ye yönelik savaşın durdurulması, sivillerin korunması ve insani yardımın mümkün olan tüm yollarla yeterli ve sürdürülebilir şekilde bölgeye ulaştırılmasının sağlanması gerektiğini yineledi.
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