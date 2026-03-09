Ürdün ve Körfez Ülkeleri İran'a Karşı Dayanışma Gösterdi

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanlarıyla İran'ın saldırılarının yansımalarını ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Safedi, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ve BAE Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Safedi ile Al Sani'nin görüşmesinde, İran'ın Ürdün, Katar ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerine yönelik saldırıları ele alındı, taraflar söz konusu saldırıları kınadıklarını vurguladı.

İki bakan, bu saldırıların Ürdün, Katar ve Arap ülkelerinin güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek tam dayanışma mesajı verdi.

Görüşmede ayrıca bölgede sükunetin yeniden sağlanması ve gerilimin düşürülmesi imkanları da değerlendirildi.

Safedi'nin Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile görüşmesinde ise taraflar, İran'ın iki ülkeye yönelik saldırıları karşısında tam dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Bakanlar Ürdün, Suudi Arabistan ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerine yönelik saldırıları kınayarak bunun tehlikeli bir tırmanma ve uluslararası hukukun ihlali olduğunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca bölgedeki "tehlikeli tırmanmanın" sonuçları, Arap ülkelerine yönelik İran saldırıları ile sükunetin yeniden tesis edilmesi ve güvenlik ile istikrarın sağlanması için diplomasinin devreye sokulması ele alındı.

Safedi'nin BAE Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid ile görüşmesinde de Ürdün'ün, İran'ın saldırıları karşısında BAE ile tam dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Bakan Safedi, ülkesinin BAE'nin güvenliğini, egemenliğini, istikrarını ve vatandaşlarının emniyetini korumak için atacağı her adımı desteklediğini belirtti.

İki bakan görüşmede bölgedeki tehlikeli tırmanmanın sonuçlarını ve bunun sona erdirilmesine ilişkin imkanları da değerlendirdi.

BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid de ülkesinin, İran'ın Ürdün topraklarına yönelik saldırıları karşısında Amman yönetimiyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.