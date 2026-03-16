Ürdün ve Kuveyt, İran Saldırılarında İşbirliği Yapıyor
Ürdün ve Kuveyt, İran Saldırılarında İşbirliği Yapıyor

16.03.2026 13:38
Ürdün ve Kuveyt Dışişleri Bakanları, İran kaynaklı saldırıları kınayarak güvenliği tartıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Cerrah el-Ahmed es-Sabah ile bölgedeki gerginliği ve İran kaynaklı saldırıları ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Safedi ile es-Sabah telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki tehlikeli tırmanışın sonuçları, güvenlik ve istikrarın korunması ile diplomasi yoluyla sükunetin yeniden sağlanması imkanları değerlendirildi.

Bakanlar ayrıca, İran'ın Ürdün, Kuveyt ve Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını kınayarak bunun bölgesel güvenlik ve istikrara ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve uluslararası konular da ele alındı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Kuveyt, Ürdün, İran, Son Dakika

