Ürdün ve Lüksemburg Dışişleri Bakanları Gazze'deki Gerilimi Azaltmak İçin Çağrıda Bulundu

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AMMAN, 2 Ağustos 2024 (Xinhua) -- Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi (sağda) Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Xavier Bettel ile Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya geldi.

Bakanlar, Gazze Şeridi'nde derhal kalıcı bir ateşkes sağlanması ve bölgedeki gerilimin en kısa sürede düşürülmesi çağrısında bulundu, 1 Ağustos 2024. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)