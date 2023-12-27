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Ürdün ve Mısır, Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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Ürdün ve Mısır, Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Mısır'a giderek Mısırlı mevkidaşıyla Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri ele aldı. İki ülke arasında ateşkes çabaları ve insani yardımların ulaştırılması konuları değerlendirildi. Bakanlar, ortak işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ürdün ve Mısır, Gazze Şeridi\'ndeki gelişmeleri görüştü
27.12.2023 - 02:37,
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Ürdün ve Mısır, İsrail'in 82 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler ve ateşkes çabalarını görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temasları kapsamında Mısır'a giden Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, başkent Kahire'de Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya geldi. Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri ele alan bakanlar, ateşkesin sağlanması için iki kardeş ülke arasında yürütülen istişare ve koordinasyon sürecini değerlendirdi.

İkili, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması ve yeterli, acil ile sürdürülebilir insani yardımların ulaştırılmasını ele aldı.

Bakanlar, ateşkesin sağlanması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 22 Aralık'ta kabul edilen Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılmasına ilişkin 2720 sayılı kararın uygulanması gerektiğini vurguladı.

Ortak öneme sahip konularda ve bölgesel krizlerin çözüm çabalarında ortak işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin, her iki ülkenin ortak isteği olduğunu vurgulayan bakanlar, iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin genişletilmesinin mühim olduğuna dikkati çekti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 500'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 20 bin 915 Filistinli öldürüldü, 54 bin 918 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 161'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 495 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 128 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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