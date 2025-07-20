Ürdün ve Suriye İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ürdün ve Suriye İlişkileri Güçleniyor

20.07.2025 00:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün ve Suriye Dışişleri Bakanları, ilişkileri güçlendirme ve Suriye'deki gelişmeleri görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Safedi'nin, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile başkent Amman'da kapsamlı görüşmeler yaptığı belirtildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Safedi ve Şeybani'nin gerçekleştirdiği üçlü toplantının ardından yapılan görüşmede, Ürdün ve Suriye'nin ilişkileri ve bunların her alanda daha da geliştirilmesi yolları ile Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin Ürdün ziyaretinin ne zaman başladığı ya da süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ve Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, gün içinde Ürdün'ün başkenti Amman'da görüşme yaptı.

Suriye'deki durumun ve sabah erken saatlerde Süveyda ili çevresinde sağlanan ateşkesi güçlendirmeye yönelik çabaların ele alındığı görüşmede Safedi ile Barrack, ateşkes anlaşmasını ve Suriye hükümetinin ateşkesi uygulama çabalarını desteklerini belirtti.

Üçlü görüşmede taraflar, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, Süveyda iline Suriye güvenlik güçlerinin konuşlandırılması, tüm tarafların elindeki tutukluların serbest bırakılması ve insani yardımların ulaştırılmasına ilişkin adımlar atılması konusunda mutabık kaldı.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail'in saldırıları

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine bazı Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Anlaşmanın ardından bazı Dürzi silahlı grupların Bedevi Arapları zorla yerlerinden çıkarmaya başlamasıyla iki taraf arasında 17 Temmuz'da çatışmalar yeniden alevlenirken güvenlik güçleri müdahil olmadı.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Çatışmalar nedeniyle gıda, elektrik ve su temin edilemeyen bölgede insani kriz yaşanıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Suriye, Güncel, Dünya, Amman, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün ve Suriye İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
CHP’li vekilin annesinin taziyesinde Kürtçe mevlit okundu CHP'li vekilin annesinin taziyesinde Kürtçe mevlit okundu
ABD Büyükelçisi duyurdu İsrail ve Suriye arasında ateşkes sağlandı ABD Büyükelçisi duyurdu! İsrail ve Suriye arasında ateşkes sağlandı
YKS sonuçları açıklandı YKS sonuçları açıklandı
Gece yarısı paylaşım geldi Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı
Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı Aysun’un katilleri en yakınlarıymış Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı! Aysun'un katilleri en yakınlarıymış
Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı Baba olmanın heyecanı ağır bastı Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı! Baba olmanın heyecanı ağır bastı
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan

21:10
Zelenski: Rus tarafına üçüncü tur müzakerelerin gelecek hafta yapılması teklif edildi
Zelenski: Rus tarafına üçüncü tur müzakerelerin gelecek hafta yapılması teklif edildi
20:35
Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin Gelecek Partisi’nden istifa etti
Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin Gelecek Partisi'nden istifa etti
18:50
Husumetlisini camide namaz kılarken boğazını keserek öldürdü
Husumetlisini camide namaz kılarken boğazını keserek öldürdü
18:10
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan ulusa sesleniş konuşması: Türkiye’nin rolüne vurgu yaptı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan ulusa sesleniş konuşması: Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı
17:11
Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi Meclis’te kabul edildi
Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
10:23
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
10:23
Gazze’de 29’u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'de 29'u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
10:22
Yok artık Nelsson Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
Yok artık Nelsson! Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
10:09
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi Suriye güvenlik güçleri Süveyda’ya konuşlanıyor
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor
09:49
Meclis’te “Zeytinlik yasası“ görüşmelerinde arbede çıktı
Meclis'te "Zeytinlik yasası" görüşmelerinde arbede çıktı
09:40
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
09:40
Sektörün en iyilerindendi 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
Sektörün en iyilerindendi! 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
09:40
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
09:11
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2025 00:13:21. #7.13#
SON DAKİKA: Ürdün ve Suriye İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.