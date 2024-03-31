Ürdünlüler, İsrail Büyükelçiliği yakınlarında Filistinlilerle dayanışma gösterilerine devam ediyor - Son Dakika
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Ürdünlüler, İsrail Büyükelçiliği yakınlarında Filistinlilerle dayanışma gösterilerine devam ediyor

Ürdünlüler, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma amacıyla İsrail'in Amman Büyükelçiliği yakınlarında düzenledikleri gösterilerine yedinci günde de devam etti. Binlerce Ürdünlü, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıları protesto etti ve İsrail Büyükelçiliği'nin kapatılması taleplerini yineledi. Ürdün, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisini geri çağırmış ve İsrail'in Amman Büyükelçisinin dönmesine izin vermeyeceğini duyurmuştu. Gazze Şeridi'nde yaşanan insani felaket nedeniyle uluslararası çevreler, ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların artırılması çağrısında bulunuyor.

31.03.2024 00:05  Güncelleme: 00:06
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Ürdünlüler, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma amacıyla İsrail'in Amman Büyükelçiliği yakınlarında düzenledikleri gösterilerine yedinci günde de devam etti.

Başkent Amman'daki İsrail Büyükelçiliğine birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye bölgesinde bulunan El-Kaluti Camisi önünde toplanan binlerce Ürdünlü, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaklaşık 6 aydır sürdürdüğü saldırıları protesto etti.

Gazze halkıyla dayanışma amacıyla yapılan gösteride Ürdünlüler, Filistin direnişi lehine sloganlar atarken, İsrail'in Amman Büyükelçiliğinin kapatılması taleplerini yineledi.

Göstericiler, İsrail ile yapılan barış anlaşmasının da ilga edilmesini talep ederek, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria ile de sınırların açılması yönünde sloganlar attı.

Ürdün, 1 Kasım 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisini geri çağırmış, protestolar sonrası ülkesine giden İsrail'in Amman Büyükelçisinin dönmesine de izin vermeyeceğini duyurmuştu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 705 Filistinli öldürüldü, 75 bin 190 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdünlüler, İsrail Büyükelçiliği yakınlarında Filistinlilerle dayanışma gösterilerine devam ediyor - Son Dakika

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