Ürdün'de İsrail'e Karşı Gösteri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ürdün'de İsrail'e Karşı Gösteri

Ürdün\'de İsrail\'e Karşı Gösteri

Ürdün'de cuma namazından sonra toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve ABD yönetiminin bununla ilgili sergilediği tutumu protesto etti. Göstericiler, Amerika ve İsrail karşıtı sloganlar atarak Filistin'e desteklerini dile getirdi.

06.09.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün'de cuma namazından sonra toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 11 aydır devam eden saldırılarını ve ABD yönetiminin bununla ilgili sergilediği tutumu protesto etti.

Başkent Amman'daki ABD Büyükelçiliğine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan es-Sufiyye bölgesinde cuma namazından sonra toplanan Ürdünlüler, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'yle dayanışma gösterisi yaptı.

"Amerika terörün başı ve düşman İsrail'in ortağıdır" sloganıyla organize edilen gösteriye yüzlerce Ürdünlü katıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları konusunda Washington'ın sergilediği tutuma tepki gösteren göstericiler, "Çocuk katilleri düşecek" ve "Batı dinlesin, (ABD Başkanı Joe) Biden savaş suçlusudur" şeklinde sloganlar attı.

Dışişleri Bakanı Anthony Blinken başta olmak üzere ABD'li yetkililer aleyhinde çeşitli sloganlar atan göstericiler, "Gazze açlık krizindedir", "Mescid-i Aksa'nın halı ihtiyacı yok, Yasin'lere ve füzelere ihtiyacı var" ve "7 Ekim tarihte bir dönüm noktasıdır" şeklinde Filistin'e desteklerini dillendirdi.

Ürdün'e de 1994 yılında İsrail'le yapılan barış anlaşmasından çekilmesi çağrısı yapan göstericiler, ABD ve İsrail karşıtı çeşitli yazıların olduğu afişler taşıdı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 878 Filistinli öldü, 94 bin 454 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Ürdün, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün'de İsrail'e Karşı Gösteri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 05:47:38. #1.12#
SON DAKİKA: Ürdün'de İsrail'e Karşı Gösteri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement