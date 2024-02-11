Üretimden geri dönüşüme yoğun ilgi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da "Kadın varsa üretim var, üretim varsa hayat var" anlayışıyla Kapaklı Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Emek Sepeti' projesi aracılığıyla ev hanımları hem üretimde aktif rol üstlenerek sosyalleşiyor, hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.
Geri dönüşüm ve sürdürülebilirliğin günden güne daha değer kazanması ile sanat ve kültürel çalışmalara ilgi artıyor. "Kadın varsa üretim var, üretim varsa hayat var" anlayışıyla hayata geçirilen projelerinden biri olan 'Emek Sepeti' aracılığıyla ev hanımları hem üretimde aktif rol üstlenerek sosyalleşiyor, hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.
Kapaklı Belediyesi sosyal alanlardaki projelerinden biri olan emek sepeti, aşçılık, pastacılık, dikiş nakış gibi pek çok özel alanda uzman eğitmenlerce veriliyor. Eğitimleri tamamlayan kursiyerlerin ürettiği birbirinden güzel el emeği ürünler, çeşitli sergiler ve etkinliklerde görücüye çıkarmalarına imkan sağlanıyor. Atölyelerde üretimini yapılan ürünler Canbazlar Caddesi'ne ücretsiz satış alanı olarak ayrışan ahşap stantlarda ekonomik kazanç imkanı tanıyor.
Emek ve üretimin değerini artırması hedefiyle Sanatçı Deniz Sağdıç'ın arık ayrıştırma ve geri dönüşüme dikkat çekme amacıyla hazırladığı '0' Zero Point isimli sergisi ile de topluma geri dönüşüm farkındalığı kazandırılması, atık ayrıştırmanın öneminin yanı sıra sanatın da sürdürülebilirliğine dair bilinçlendirme çalışması yapılıyor.
Serginin açılışı sonrası çoğunluğu gençlerden oluşan ziyaretçiler bir yandan sergilenen eserlerin büyüsüne kapıldı, öte yandan ise caz müzik dinletisiyle de unutulmaz anlar yaşadı.
Tüm vatandaşları sergiye davet eden Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, "Sürdürebilirlik ve sürdürülebilir sanat adı altında Deniz Sağdıç hanımefendiyi Kapaklı'mızda ağırlıyoruz. Kendisiyle bir dizi söyleşi yaptık. Akabinde de tüm dünyada ses getiren tablolarını eserlerini, Kapaklı'da sergiye açtık. Kültür Merkezi'mizin balo salonunda sergilediğimiz bu eserlerimizi tüm vatandaşlarımızın gelip mutlaka görmesini istirham ediyorum. Hem bir atığın nasıl değerlendirildiğini ve nasıl bir sanat eserine döndüğünü görmek, hem de Kapaklı'da böyle bir etkinliğin yapılıyor olmasını faydalı bir proje olarak değerlendiriyoruz" dedi.
"Çok fazla gencimiz vardı, bu benim için çok kıymetli"
Gençlerin sergiye yoğun ilgi göstermesinden mutlu olduğunu ifade eden Sanatçı Deniz Sağdıç, "Bugün 7'den 70'e çok farklı yaş gruplarından bir sürü insan geldi. Çok fazla gencimiz vardı, bu benim için çok kıymetli. Geleceğin kimyagerleri, öğretmenleri ya da farklı meslek gruplarından olabilirler, geleceğimize güzel dünya bırakabilmeleri adına onlara ışık tutabildiysem benim için çok keyifli bir süreç olacak. Onların bugün burada olması gerçekten çok kıymetli benim için" diye konuştu.
Sergiye katılan bir vatandaş, "Çok güzel olmuş. Pipet kapaklarından yapılan eser de çok hoşuma gitti. Hepsi çok güzel çok harika" ifadelerini kullandı.
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