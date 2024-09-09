Ürgüp'te Enerji ve Çevre Konferansı

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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "4. Uluslararası Enerji, Çevre ve Enerji Depolama Konferansı", Kapadokya Üniversitesi (KÜN) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

KÜN'ün Mustafapaşa Yerleşkesi'ndeki programda, enerji ve çevre alanında uzman bilim insanları bir araya geldi.

Farklı salonlarda oturumlar halinde gerçekleştirilen konferansta, hidrojen enerjisi, küresel ısınma, güneş enerjisi, atık yönetimi ve enerji depolama konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Katılımcılar, programın sosyal etkinlikleri kapsamında profesyonel turizm rehberleri eşliğinde Kapadokya'nın tarihi ve turistik merkezlerini de gezdi.

KÜN'de "Akdeniz Bölgesi Tarihi Kasaba ve Köylerinde İklim Değişikliği Sempozyumu" düzenlendi

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin konferans salonunda Tarihi Kentler ve Köyler Komitesi Komisyonunun yıllık toplantısı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, tarihi ve kültürel mirasın korunmasında iklim değişikliğinin etkileri konuşuldu.

Programa çeşitli ülkelerden katılan araştırmacılar, Akdeniz havzasındaki tarihi kasaba ve köylerin korunmasında uluslararası işbirliğiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.