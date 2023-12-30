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Ürgüp'te Kaçak İçki Operasyonu: 56 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Ürgüp'te Kaçak İçki Operasyonu: 56 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir adreste 56 litre kaçak içki, boş şişeler ve silahlar ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Ürgüp\'te Kaçak İçki Operasyonu: 56 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı
30.12.2023 - 12:05,
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde polis ekiplerince 56 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramda 56 litre alkollü içecek, 13 dolumu yapılacak çeşitli markalarda boş şişe, 79 tabanca, 17 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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