Ürgüp'te Servis Midibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 29 Yaralı - Son Dakika
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Ürgüp'te Servis Midibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 29 Yaralı

Ürgüp\'te Servis Midibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 29 Yaralı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 52 yaşındaki Semiha Durakçı hayatını kaybetti. Kazada toplam 29 kişi yaralandı ve 4 kişinin tedavisi hastanede devam ediyor.

05.12.2024 11:11  Güncelleme: 11:12
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NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Semiha Durakçı (52) hayatını kaybetti. Yaralılardan 24'ü taburcu edilirken, 4'ünün ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Ürgüp ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Ürgüp'ten Kayseri'ye doğru giden Hamdi D. yönetimindeki 38 AJC 719 plakalı üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs ile Ferhat B. yönetimindeki 51 ER 659 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her 2 araçta bulunan 29 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.

Otomobildeki yaralılardan Semiha Durakçı, tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durakçı'nın, memleketi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, yaralılardan 24'ü taburcu edildiği,4'ünün hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtirdi. Midibüsün şoförü Hamdi D. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ürgüp'te Servis Midibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 29 Yaralı - Son Dakika

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