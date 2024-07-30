Urla Açıklarında 27 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İZMİR'in Urla ilçesi açıklarında, sahil güvenlik ekipleri tarafından 27 düzensiz göçmen yakalandı, 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 08.15 sıralarında Urla ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisinde bulunan 1'i çocuk 19 düzensiz göçmeni kurtardı.
Aynı gün saat 13.15 sıralarında, ilçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, hareketli lastik botu durdurarak 9'u çocuk 27 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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