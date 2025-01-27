Urla açıklarında 37 göçmen kurtarıldı

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İzmir'in Urla ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine Urla açıklarına bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, lastik bottaki 1'i çocuk 36 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.