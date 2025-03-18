Urla'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Şehit Yakınları ve Gaziler Masası Açıldı - Son Dakika
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Urla'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Şehit Yakınları ve Gaziler Masası Açıldı

Urla Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde anlamlı bir projeye imza attı. Şehit aileleri ve gazilere yönelik destek mekanizması oluşturmak amacıyla Şehit Yakınları ve Gaziler Masası’nı hizmete açtı. Başkan Selçuk Balkan, bu projenin kahramanlarımıza vefa borcunun bir göstergesi olduğunu vurguladı.

18.03.2025 17:25
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(İZMİR) - Urla Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde anlamlı bir projeye imza attı. Şehit aileleri ve gazilere yönelik destek mekanizması oluşturmak amacıyla Şehit Yakınları ve Gaziler Masası'nı hizmete açtı. Başkan Selçuk Balkan, bu projenin kahramanlarımıza vefa borcunun bir göstergesi olduğunu vurguladı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü, Urla'da düzenlenen anlamlı etkinliklerle kutlandı. Törenlere Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, meclis üyeleri, gaziler, şehit yakınları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan resmi tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla devam etti. Sonrasında Yıldıztepe Şehitliğine geçildi. Şehitlikte saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu. Şehitler için dua okunmasının ardından şehitlerin kabrine karanfiller bırakıldı. Törenin ardından Hakan Çeken Kültür Merkezi'ndeki programa geçildi. Hakan Çeken Kültür Merkezinde günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, sinevizyon gösterimi ve oratoryo sahnelendi. Ayrıca çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

"Vefa borcumuzu göstermek adına"

Bu anlamlı gün kapsamında Urla Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Şehit Yakınları ve Gaziler Masası'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, şehit aileleri ve gaziler için kalıcı bir destek mekanizması oluşturmanın önemini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bugün, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin ve vatan sevgisinin en büyük destanlarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutluyoruz. Çanakkale, yalnızca bir cephe değil, aynı zamanda inancın, fedakarlığın ve sarsılmaz iradenin simgesidir. Bu büyük zaferin yıl dönümünde, kahramanlarımızın hatıralarını yaşatmak ve onlara olan vefa borcumuzu göstermek adına Şehit Yakınları ve Gaziler Masası'nı kurduk. Burada şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her türlü ihtiyaçlarına yanıt verecek, onlara destek olacağız. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum."

"Kıymetli bir destek noktası"

Kıbrıs Gazisi Abdullah Ünay da söz alarak, 'Bugün, vatanımız için canlarını feda eden kahramanlarımızı anıyoruz. Onlar bize yaşanacak bir vatan, övünülecek bir tarih bırakarak gittiler. Şehit ve gazilerimize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Urla Belediyesi'nin bugün burada açtığı Şehit Yakınları ve Gaziler Masası, bizim için çok kıymetli bir destek noktası olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Urla'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Şehit Yakınları ve Gaziler Masası Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Urla'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Şehit Yakınları ve Gaziler Masası Açıldı - Son Dakika
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