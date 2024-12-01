Urla'da Mahalle Yolları Yenileniyor - Son Dakika
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Urla'da Mahalle Yolları Yenileniyor

Urla Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, köy statüsünden mahalleye dönüşen beş köyde yol yenileme çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında toplam 146 bin 462 metrekare sathi kaplama yapıldı.

01.12.2024 12:39
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(İZMİR) - Urla Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, köy statüsünden mahalle statüsüne geçen beş köyde yol yenileme ve iyileştirme çalışması gerçekleştirildi.

Urla Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, köy statüsünden mahalle statüsüne geçen beş köyde kapsamlı yol yenileme ve iyileştirme çalışması gerçekleştirildi. Birgi, Nohutalan, Yağcılar, Zeytinler ve Gülbahçe Mahallelerini kapsayan proje çerçevesinde toplam 146 bin 462 metrekare sathi kaplama işlemi tamamlanarak mahalle yolları modernize edildi.

Mahallelerin yollarını yenileyerek vatandaşların gündelik yaşamını ve ulaşımını kolaylaştırmayı hedeflediklerinin altını çizen Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, yapılan çalışmanın yaşam kalitesini arttıracak ve mahallelerin gelişimine katkı sunacak bir proje olduğunu belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a destekleri için teşekkür eden Selçuk Balkan, yaptığı açıklamada "Birgi, Nohutalan, Yağcılar, Zeytinler ve Gülbahçe Mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı sathi kaplama çalışması, sadece yollarımızı yenilemekle kalmayıp vatandaşlarımızın günlük yaşamını ve ulaşımını kolaylaştıracak. Yapılan bu çalışma, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttıracak ve mahallelerimizin gelişimine katkı sunacak bir proje oldu. Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay başta olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerine, projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bu çalışmaları büyük bir sabır ve anlayışla karşılayan mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Onların memnuniyeti ve mutluluğu bizim en büyük motivasyon kaynağımız" dedi.

Merkez mahallelerde çalışmalar devam ediyor

Köy mahallelerinde tamamlanan çalışmaların ardından, merkez mahallelerde de kapsamlı altyapı ve üstyapı projelerinin devam ettiğini belirten Başkan Balkan açıklamasının devamında "İlçemiz merkez mahallelerinde doğal gaz ve elektrik kablolarının yer altına alınmasına yönelik altyapı çalışmaları sürüyor. Altyapı işlemleri tamamlanan bölgelerde asfalt yama ve kilit parke döşeme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hava koşullarına bağlı olarak, kısa sürede merkezdeki çalışmalarımızı da tamamlamayı hedefliyoruz. Daha yaşanabilir bir Urla için, altyapıdan üstyapıya kadar her alanda hizmet üretmeye ve kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak ilçemizi her geçen gün daha ileri taşımaya kararlıyız. Urla için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

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