Urla'ya 40 Kilometrelik İçme Suyu Hattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Urla'ya 40 Kilometrelik İçme Suyu Hattı

03.06.2026 09:54  Güncelleme: 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU, Urla'nın dört mahallesinde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını yenilemek için 100 milyon liralık yatırım başlattı. 40 kilometreden fazla yeni şebeke döşenecek.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Urla'nın Kadıovacık, Birgi, Uzunkuyu ve Zeytinler mahallelerinde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını yenilemek için çalışmalara başladı. Yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında 40 kilometreden fazla yeni içme suyu şebekesi kurulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla'nın merkeze uzak mahallelerinde yıllardır kullanılan ve ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını yeniliyor. İZSU tarafından yürütülen çalışma kapsamında Kadıovacık, Birgi, Uzunkuyu ve Zeytinler mahallelerine toplam 40 kilometreyi aşan yeni içme suyu şebeke ve iletim hattı döşenerek bölgenin altyapısı güçlendirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında nüfusu artan Urla'nın kırsal mahallelerinde daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunmak amacıyla önemli bir altyapı yatırımını hayata geçiriyor. Yaklaşık 100 milyon liralık yatırım kapsamında Kadıovacık, Birgi, Uzunkuyu ve Zeytinler mahallelerinde kullanım ömrünü dolduran mevcut içme suyu hatları tamamen yenilenecek. Çalışmalarla birlikte su kayıplarının azaltılması, arızaların önüne geçilmesi ve mahallelere daha güçlü bir içme suyu altyapısı kazandırılması hedefleniyor.

URLA'NIN UZAK MAHALLELERİNE İZSU'DAN DEV YATIRIM

Projede Kadıovacık Mahallesi'nde 5 bin 652 metre, Zeytinler Mahallesi'nde 11 bin 646 metre, Uzunkuyu Mahallesi'nde 15 bin 64 metre, Birgi Mahallesi'nde ise 7 bin 766 metre yeni içme suyu hattı döşenecek. Ayrıca 8 bin metre uzunluğunda ev bağlantı hattı imalatı yapılacak. Böylece dört mahallede toplam 40 bin 128 metrelik yeni içme suyu şebekesi oluşturulacak. Mayıs ayında başlayan çalışmaların 2027 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanırken, proje kapsamında şu ana kadar bin 700 metrelik hat imalatı gerçekleştirildi.

SU KAYIPLARI AZALACAK, HİZMET KALİTESİ ARTACAK

Yenilenen altyapı sayesinde sık arıza yapan eski borular devreden çıkarılacak, içme suyunun daha verimli ve kesintisiz şekilde mahallelere ulaştırılması sağlanacak. Proje tamamlandığında Urlalılar daha modern, dayanıklı ve uzun yıllar hizmet verecek bir içme suyu altyapısına kavuşacak.

Kaynak: ANKA

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Şebeke, Şebeke, Çevre, Yaşam, Urla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Urla'ya 40 Kilometrelik İçme Suyu Hattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, salonda “Hain Kemal“ sloganı atanları böyle susturdu Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
Brezilya Milli Takımı’nı taşıyan uçak vaftiz edildi Brezilya Milli Takımı'nı taşıyan uçak vaftiz edildi
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi 16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
Özgür Özel’in CHP Genel Merkez’deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler
İmzayı attı İşte Tedesco’nun yeni takımı İmzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı

11:04
AK Parti’de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
10:50
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
10:32
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
10:05
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan görevlendirme “Kurultayda para dağıttım“ demişti
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! "Kurultayda para dağıttım" demişti
09:52
Sivas’ta KKKA hastalığı: 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Sivas'ta KKKA hastalığı: 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
09:28
Reha Muhtar hayatını kaybetti
Reha Muhtar hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 11:07:58. #7.12#
SON DAKİKA: Urla'ya 40 Kilometrelik İçme Suyu Hattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.