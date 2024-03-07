Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde EPP'nin liste başı adayı oldu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 6-9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Avrupa Halk Partisinin (EPP) resmen liste başı adayı gösterilerek, seçim kampanya sürecini başlattığını duyurdu.
Von der Leyen, AP'nin en büyük siyasi grubu olan merkez sağ eğilimli EPP'nin Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen kongresinde, haziranda yapılacak AP seçimi için resmi olarak aday gösterildi.
Avrupa genelindeki EPP delegelerinden oylamaya katılanlar arasında 499'u, partinin tek adayı von der Leyen'in adaylığına "evet" oyu kullanırken, 89'u "hayır" oyu verdi.
Von der Leyen, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla EPP'nin 6-9 Haziran'daki Avrupa seçimlerinde liste başı adayıyım." ifadesini kullandı.
Seçim çalışmaları sürecini başlattı
Kampanya süreci için açtığı yeni X hesabı "@vonderleyen_epp" üzerinden ilk mesajını paylaşan von der Leyen, "Bir Avrupalı olarak bu an beni duygulandırıyor. Beni bu kadar kararlı şekilde destekleyen her bir EPP üyesine kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim. Bu harika partiyle yanımda savaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Refah için, güvenlik için, demokrasi için. Avrupa Birliğimiz için." değerlendirmesini yaptı.
Von der Leyen, 19 Şubat'ta AB Komisyonu Başkanlığı için yeniden adaylığını açıklamıştı.
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