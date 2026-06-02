Urumqi-Frankfurt Hattı Açıldı
02.06.2026 15:46
China Southern Havayolları, Urumqi ile Frankfurt arasında yeni bir direkt uçuş rotası başlattı.

URUMQİ, 2 Haziran (Xinhua) -- China Southern Havayolları, Çin'in güneyindeki Guangzhou, kuzeybatısındaki Urumqi ve Almanya'nın Frankfurt kentlerini birbirine bağlayan yeni bir uçuş rotası başlattı.

Pazartesi günü faaliyete geçen güzergah, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'yle Almanya arasındaki ilk direkt uluslararası yolcu hava rotası olma özelliğini taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Frankfurt'a haftada iki kez düzenlenen kıtalar arası bir seferin, yeni rotayla birlikte bölgenin merkezi Urumqi'ye uğrayacağı belirtildi. Ayrıca Urumqi-Frankfurt arasındaki uçuşun yaklaşık sekiz saat sürdüğü ifade edildi.

Xinjiang'dan Orta Avrupa'ya seyahat eden yolcular, rotanın açılmasından önce Beijing, Shanghai veya Guangzhou gibi kentler üzerinden aktarma yapmak zorunda kalıyordu. Yeni rota, bu yolcuların toplam seyahat süresini 10 saatin üzerinde kısaltacak.

Seferler pazartesi ve cuma günleri Boeing 787-9 tipi geniş gövdeli uçaklarla gerçekleştirilecek. Böylece haftalık gidiş-dönüş seferlerinde yaklaşık 600 yolcu taşıma kapasitesine ulaşılacak.

Şirketin Xinjiang şubesinde görev yapan bir yetkili, özellikle Çin'in Alman vatandaşlarına yönelik tek taraflı vizesiz seyahat politikası başlatmasıyla birlikte bu rotanın, Çin ile Avrupa arasındaki ticaret, turizm ve halklar arası etkileşimin artmasına yardımcı olacağını söyledi.

Xinjiang Havalimanı Grubu, ülkenin batıya açılan kapısı olma rolünü genişleten bölgenin an itibarıyla Orta Asya, Batı Asya ve Avrupa ile bağlantısını sağlayan 28 tarifeli uluslararası yolcu rotasına ve 31 uluslararası kargo rotasına sahip olduğunu belirtti.

A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Selahattin Demirtaş'ın son hali
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM Parti, CHP'deki krizle ilgili tavrını belli etti
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu! Tek kelime etmedi
