Urumqi ile Londra arasında kargo rotası açıldı

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URUMQİ, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi ile İngiltere'nin başkenti Londra'yı birbirine bağlayan ilk hava kargo rotası kısa süre önce faaliyete geçti.

Urumqi Uluslararası Havalimanı gümrük yetkililerinin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, yaklaşık 50 ton sınır ötesi e-ticaret kargosu taşıyan ilk uçuş, 14 Aralık'ta havalimanından Londra'ya hareket etti.

Sınır ötesi e-ticaretin hızla gelişmesiyle birlikte sektörün havalimanındaki mal hacminin istikrarlı bir şekilde arttığı belirtildi.

Açıklamada, yeni Urumqi-Londra direkt kargo rotasının açılmasıyla, Çin'in Xinjiang bölgesi ile Avrupa'nın önemli hava taşımacılığı merkezleri arasındaki bağlantının güçlenmesinin ve ekonomik ile ticari işbirliğine yönelik daha kapsamlı, verimli lojistik hizmetlerin sağlanmasının beklendiği belirtildi.

Urumqi kenti, şu anda Avrupa'daki 7 rotanın da dahil olduğu toplam 14 uluslararası noktaya kargo hizmeti sunuyor.