Uşak Banaz'da drift atan iki sürücüye 280 bin lira ceza kesildi
Uşak'ın Banaz ilçesinde Kültür Park'ta drift atan iki sürücüye toplam 280 bin lira para cezası uygulandı. Araçları 60 gün trafikten men edilen sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konuldu.
Uşak'ın Banaz ilçesinde drift atan iki sürücüye toplam 280 bin lira para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kültür Park'ta iki otomobilin drift attığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Otomobilleri tespit eden ekipler, sürücüler N.A. ve Y.S'ye toplam 280 bin lira para cezası kesti.
Araçlar 60 gün trafikten men edildi, sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu.
Kaynak: AA
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