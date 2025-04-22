Uşak Belediye Başkanı Yalım: "23 Nisan, Sadece Bir Bayram Değil; Çocuklarımızın Ne Kadar Değerli ve Özel Olduğunu Hatırlatan Evrensel Bir Mirastır"

(UŞAK)- Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, " 23 Nisan, sadece bir bayram değil; barış, kardeşlik ve dostluk duygularını pekiştiren, çocuklarımızın ne kadar değerli ve özel olduğunu hatırlatan evrensel bir mirastır. Çocuklarımızın gözlerindeki umut ve neşeyle daha aydınlık bir geleceği hep birlikte inşa edeceğimize olan inancım tamdır" dedi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Yalım mesajında şunları kaydetti:

"23 Nisan, milletimizin kendi kaderini tayin etme iradesini tüm dünyaya ilan ettiği, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu vurguladığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi ise, geleceğe olan inancının ve güveninin en güçlü göstergesidir.

Bugün aynı zamanda, Cumhuriyetimizin temel taşlarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105. yıl dönümünü kutluyoruz. TBMM, halkın iradesini temsil eden yüce bir kurum olarak geçmişten bugüne demokrasimizin en büyük teminatı olmuştur.

23 Nisan, sadece bir bayram değil; barış, kardeşlik ve dostluk duygularını pekiştiren, çocuklarımızın ne kadar değerli ve özel olduğunu hatırlatan evrensel bir mirastır. Çocuklarımızın gözlerindeki umut ve neşeyle daha aydınlık bir geleceği hep birlikte inşa edeceğimize olan inancım tamdır.

Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, barış ve sevgi dolu bir dünyada sağlıkla, mutlulukla büyümesi dileğiyle."