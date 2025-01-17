Uşak Belediye Başkanı Yalım: "Bütçeden 66 Milyon 291 Bin 591 TL Sgk Kesintisi Yapıldı"

Güncel

Gökyüzünde heyecanlandıran an: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti

(UŞAK)- Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, önceki yönetimden kalan SGK ve vergi borçları nedeniyle belediyenin 190 milyon TL olan bütçesinin kesinti yapılarak 120 milyon TL'ye düşürüldüğünü belirterek "İlimize gelecek olan bütçeden 66 milyon 291 bin 591 TL kesinti yapılmıştır. Belediyemizin personel giderlerini bu bütçeyle ancak karşılayabileceğiz. Hatta vatandaşlarımızın ödediği vergilerden de destek almak durumunda kalacağız" dedi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, sosyal medya hesabından belediyenin ocak ayı bütçesinde yapılan kesintiyle ilgili açıklama yaptı. Ocak ayında merkezi yönetimden 190 milyon TL bütçe gelmesi gerektiğini ancak bu paranın yapılan kesintiyle 120 milyon TL civarına düştüğünü ifade eden Başkan Yalım, "İlimize gelecek olan bütçeden 66 milyon 291 bin 591 TL kesinti yapılmıştır. Belediyemizin personel giderlerini bu bütçeyle ancak karşılayabileceğiz. Hatta vatandaşlarımızın ödediği vergilerden de destek almak durumunda kalacağız. Bu da demek oluyor ki vatandaşımız için gerçekleştireceğimiz hizmetlerde kısıtlama yapmak zorunda kalacağız. Yani bu kesinti bizi değil aslında vatandaşımızı yıpratacak" dedi.

"Belediyemizin borçlarını 120 ay vadeyle yapılandıralım ve belirli bir planlama ile ödeyelim"

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'a buradan seslenmek istiyorum, gelin yapılandırma çıkarın" diyen Başkan Yalım, "Önceki yönetimden kalan 900 küsur milyon SGK, 200 küsur milyon vergi dairesi olmak üzere toplamda 1 milyar 270 milyon civarında borcumuzun olduğunu tüm vatandaşlarımızla paylaştık. Kamu kurumlarında devamlılık esastır. Borçlar elbette ödenecektir. Uşak Belediye Başkanı olarak vatandaşım adına benim sizlerden talebim en geç şubat ya da mart ayında yapılandırma çıkarmanızdır. Belediyemizin borçlarını 120 ay vadeyle yapılandıralım ve belirli bir planlama ile ödeyelim. Bu sayede hem hizmetlerimiz aksamasın ve vatandaşlarımız mağdur olmasın, hem de zamanla borçlarımız kapansın" ifadelerini kullandı.