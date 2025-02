Uşak Belediyesi Depremzedeleri Unutmadı

Güncel

(UŞAK)- 6 Şubat Depremleri'nin ikinci yılında kentte ikamet eden depremzedelerle bir araya gelen Uaşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, " Her türlü yardım için kapılarımız açık. Uşak halkı olarak sizleri unutmadık ve unutmayacağız. Her zaman yanınızda olacağız" dedi.

6 Şubat Depremleri'nin ikinci yılında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, şehirdeki depremzedeleri ziyaret etti. Depremzedelerin evlerine giderek destek olan Yalım, onlara yalnız olmadıklarını söyledi. Yalım, Uşak'ta destek çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "Gerçekten zor bir dönemden geçtiniz. Hepinizin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Bu felaket, sadece sizleri değil, tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Ama bilin ki, Uşak Belediyesi olarak, sizlerin her zaman yanındayız. Hep birlikte güçlüyüz ve bu zorlukları aşacağız. Her türlü yardım için kapılarımız açık. Uşak halkı olarak sizleri unutmadık ve unutmayacağız. Her zaman yanınızda olacağız" diye konuştu.