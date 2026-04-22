Uşak Belediyesi Soruşturmasında 16 Tutuklama, 3 Adli Kontrol

(İSTANBUL) - Uşak Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 16 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek'in de bulunduğu 19 kişiden 16'sı sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.