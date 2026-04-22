Uşak Belediyesi Soruşturmasında 16 Tutuklama, 3 Adli Kontrol
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uşak Belediyesi Soruşturmasında 16 Tutuklama, 3 Adli Kontrol

22.04.2026 21:41  Güncelleme: 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Belediyesi'nde gerçekleşen rüşvet soruşturması kapsamında 19 kişi gözaltına alındı, bunlardan 16'sı tutuklandı. Aralarında CHP Uşak İl Başkanı ve Uşakspor Başkanı'nın da bulunduğu zanlılar, adli mercilere sevk edildi.

(İSTANBUL) - Uşak Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 16 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek'in de bulunduğu 19 kişiden 16'sı sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 22:11:23. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.