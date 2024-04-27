Uşak Belediyesi\'nin 1.3 Milyar TL Borcu Ortaya Çıktı

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(UŞAK) 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 15 farkla başkanlığı kazanan ve AKP'li Mehmet Çakın'dan koltuğu devralan CHP'li Özkan Yalım, belediye binasına borç listesini astırdı. Buna göre Uşak Belediyesi'nin eski dönemden kalan toplam 1 milyar 276 milyon 816 bin 921 TL borcu bulunuyor.

"DEVRALDIĞIMIZ BORÇ 1.3 MİLYAR TL"

Mali konularla ilgili ekibin çalışmalarını tamamladığını ve net listenin kendilerine ulaştığını söyleyen Başkan Özkan Yalım; mevcut borçların listesini belediye binasına astırdı. Durumu şefaf bir şekilde Uşak halkıyla paylaştıklarını belirten Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, adeta bir enkaz devraldıklarını, ancak bunun kendilerini yıldırmayacağını, durumu en kısa sürede toparlayarak hizmet etmekten vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Yalım şunları söyledi:

"Yaptığımız araştırmaya göre Uşak Belediyesi'nin 01.04.2024 tarihi itibariyle 994.004.712,00 TL, UB Maden ve Yatırım İşletmeciliği'nin 24.04.2024 tarihi itibariyle 6.783.071,00 TL, Uşak Belediyesi Personel Limitet Şirketinin 01.04.2024 tarihi itibariyle 109.552.280,00 TL, UTAŞ İnşaat Anonim Şirketinin 180.000.000,00 TL ve Uşak Spor Anonim Şirketinin 43.000,00 TL borcu bulunuyor. Toplamda 1 milyar 276 milyon 816 bin 921 lira olan bu borç maalesef Uşak halkının sırtına yüklenmiş bir yüktür ve biz var gücümüzle üretimi ve gelirlerimizi artırarak bu durumu düzelteceğiz"

"ŞEFFAF VE HALKÇI YAKLAŞIM GELDİ"

Yoğun bir tempodan çıktıklarını ve tüm borçlara rağmen belediyedeki çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Yalım, "Vatandaşın belediye başkanına temas etmesi konusunda yıllardır büyük bir sıkıntı vardı. Biz belediye başkanlığı makamının kapısını vatandaşa açtık. Vatandaşımız hem bizimle temas edip istişare edebiliyor, hem de her türlü konuyu konuşup danışabiliyor. Bundan sonra da bu böyle devam edecek. Vatandaşlarımız artık belediyemizin ekonomik durumunu da öğrenmiş oldu" diye konuştu.