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(UŞAK)- Uşak Belediyesi, Taş Basma Atölyesi'ni yeniden aktif hale getirdi. Şantiyeye giderek çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Özkan Yalım, yaklaşık 22 milyon liralık yatırımla atölyeyi aktif hale getirdiklerini, günde ortalama 600 ila 800 metrekarelik üretim kapasitesine ulaşabildiklerini söyledi.

Başkan Yalım, Belediye şantiyesine giderek çalışmaları yerinde inceledi. Yalım, burada yaptığı açıklamada, yaklaşık 22 milyon liralık yatırımla bu atölyeyi aktif hale getirdiklerini belirtti. Atölyedeki üretimin Uşak'ın üst yapısı için büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Yalım, günde ortalama 600 ila 800 metrekarelik üretim kapasitesine ulaşabildiklerini aktardı.

"Makinenin ortadan kaybolmasıyla birlikte bu atölyede üretim durdu"

Uşak Belediyesi'nde önceki döneme dikkati çeken Başkan Yalım, "Daha önce belediyenin taş basma makinesi olduğunu biliyorduk, ancak maalesef biz göreve geldiğimizde makinenin yerinde olmadığını gördük. Bu makinenin kayıp durumda olması büyük bir olay. Aslında bu kayıp sadece belediyemiz için değil Uşak'ımız için büyük bir kayıptır çünkü bu makinenin ortadan kaybolmasıyla birlikte bu atölyede üretim durdu. Ancak biz daima halkımızın parasını halkımız için harcama düsturunda olduğumuz için bu konunun peşini bırakmadık ve bu konunun araştırılması için gereken yasal soruşturmayı başlattık" dedi.

"Bütçemize ciddi şekilde katkı sağlayacağız"

Taş üretimini yeniden başlatabilmek adına hiç vakit kaybetmeden tüm imkanlarını kullanarak makineleri aldıklarını vurgulayan Başkan Yalım, "Yeni makinemizi belediyemiz bünyesine kattık. Bu sayede bundan böyle kentimizde ihtiyaç duyulan her noktada kullanılacak taşı kendimiz üreteceğiz ve bütçemize ciddi şekilde katkı sağlayacağız. Halkın mallarını yok eden ve halkın vergilerini boşa harcayanlara inat vatandaşımızın tüm varlığını yine vatandaşımız için kullanmaya kararlıyız. Yeni taş basma makinemiz şimdiden kentimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Atölyede hem kilitli parke taşı hem de bordür taşı üretildiğinin altını çizen Başkan Yalım, sokak ve çevre düzenlemelerinde, yenileme ve onarım işlerinde bu taşların kullanılacağını, bu sayede üretimde devamlılığı da sağlayacaklarını hatırlattı. Öte yandan, yıllık olarak ortalama 250 bin metrekarelik taş üretimi yapılacağının söyleyen Başkan Yalım, bu sayede belediye bütçesine milyonlarca liralık bir katkı sağlayacaklarını anlattı.