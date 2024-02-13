Uşak, Bursa ve İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika
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Uşak, Bursa ve İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

Uşak, Bursa ve İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

Uşak, Bursa ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 313 gram sentetik uyuşturucu, 18 adet kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, uyuşturucu haplar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

13.02.2024 16:57  Güncelleme: 16:57
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Uşak, Bursa ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak, Bursa ve İzmir'de 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 313 gram sentetik uyuşturucu, 18 adet kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, çok sayıda uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda, 14 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Uşak, Bursa ve İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika
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