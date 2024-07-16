Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi

Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda, vatandaşlar Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında Türk bayrakları taşınırken, sergi gezildi ve saygı duruşunda bulunuldu. Uşak Valisi Turan Ergün, konuşmasında Türk milletinin bağımsızlık tutkusunu ve demokrasi sevdasını vurguladı. Programda konuşmalar, söyleşi, müzik ve mehteran gösterisi de yer aldı.

16.07.2024 01:00
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Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Program kapsamında, "Milli Birlik Yürüyüşü" için Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde toplanan vatandaşlar, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Mehteran Takımı eşliğinde İsmet Paşa Caddesi'nden Tiritoğlu Parkı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında birçok vatandaş ellerinde Türk bayrağı taşırken, komandolar ve polisler tarafından 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Katılımcılar daha sonra Tiritoğlu Parkı'ndaki 15 Temmuz gecesinde ve sonrasında çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda devam eden programda saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Burada konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, 15 Temmuz'da darbeci hainlerin kara emellerini planlarken Türk milletinin bağımsızlık tutkusunun ve demokrasi sevdasının büyüklüğünü hesaba katmayı unuttuklarını söyledi.

Ergün, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bundan 8 yıl önce bu millet nasıl meydanlara koşmuşsa, bugün yine 15 Temmuz'u unutturmamak, hatırlatmak, aynı acıyı gelecekte bir daha yaşamamak için geçmişten ders almak için yine Uşak'ımızın meydanlarında, Türkiye'nin bütün illerinin meydanlarında bu güzide günü hem anıyor, hem hatırlatıyor. Hem hatırlıyor, hem de unutmuyor. Bu vatanı bize vatan kılan Kurtuluş Savaşı'nın komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Şavaşı'mızın bütün şehitlerine, tarihteki bu milletin vermiş olduğu bütün şehitlere 15 Temmuz'da canını feda eden bütün şehitlerimize ve tabii ki bu ülkeyi kurduktan sonra terörle mücadelede yurt içinde ve yurt dışında her alanda fedai can eyleyen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha Uşaklı hemşehrimiz Mehmet Çetin'e Allah'tan rahmet diliyorum."

Programda, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ile Fahrettin Tuğrul da birer konuşma yaptı.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili İskender Pala bir söyleşi gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından Uşak Belediyesi Kent Orkestrası çeşitli türküleri seslendirdi ve mehteran gösterisi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim" belgesinin gösterimi sırasında Uşak Valisi Turan Ergün, eski Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın yanı sıra bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Sale okunmasının ardından demokrasi nöbetine geçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika
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