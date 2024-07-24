Uşak'ta av tüfeğiyle vurulan 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Uşak'ta av tüfeğiyle vurulan 2 kişi hayatını kaybetti

Uşak\'ta av tüfeğiyle vurulan 2 kişi hayatını kaybetti

Uşak'ın Ulubey ilçesinde Aşağı Mahalle Birinci Çıkmaz Sokak'ta meydana gelen olayda, av tüfeğiyle vurulan Ali Köseci hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Murat Şimşek ise hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde kırılmış bir av tüfeği buldu.

24.07.2024 13:51
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Uşak'ın Ulubey ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 2 kişi öldü.

Aşağı Mahalle Birinci Çıkmaz Sokak'ta iki kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, av tüfeğiyle vurulan Ali Köseci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda ağır yaralanan Murat Şimşek ise ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şimşek, buradaki ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Murat Şimşek'in, hayatını kaybeden Köseci'nin kendisini yaraladığını söylediği öne sürüldü.

Şimşek, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede ise kırılmış bir av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: AA

İnceleme, Ulubey, Uşak, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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