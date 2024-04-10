Uşak\'ta Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Uşak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Hasbahçe Polisevi'nde düzenlenen programda konuşan Uşak Valisi Turan Ergün vatandaşlara sağlık ve huzur içerisinde bir bayram diledi.
Bayramların küskünlerin barıştığı, herkesin bir araya geldiği günler olduğunu aktaran Ergün, Filistin başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan zulümlerin sona ermesini temenni etti.
Ergün, kentte bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için tüm tedbirleri aldıklarını kaydederek, sürücülere yavaş gitmeleri ve trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.
AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Belediye Başkanı Özkan Yalım da vatandaşların bayramını kutladı.
Programa İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfi Özav, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplu kuruluşları temsilcileri katıldı.
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