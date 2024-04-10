Uşak'ta Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Uşak'ta Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Uşak\'ta Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Uşak Valisi Turan Ergün'ün konuşmasıyla başlayan bayramlaşma programında, vatandaşlara sağlık ve huzur içinde bir bayram diledi. Programa AK Parti ve CHP milletvekilleri, belediye başkanı, il jandarma komutanı, kaymakamlar, üniversite rektör yardımcısı ve diğer kurum müdürleri katıldı.

10.04.2024 14:19  Güncelleme: 14:21
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Uşak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Hasbahçe Polisevi'nde düzenlenen programda konuşan Uşak Valisi Turan Ergün vatandaşlara sağlık ve huzur içerisinde bir bayram diledi.

Bayramların küskünlerin barıştığı, herkesin bir araya geldiği günler olduğunu aktaran Ergün, Filistin başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan zulümlerin sona ermesini temenni etti.

Ergün, kentte bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için tüm tedbirleri aldıklarını kaydederek, sürücülere yavaş gitmeleri ve trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Belediye Başkanı Özkan Yalım da vatandaşların bayramını kutladı.

Programa İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfi Özav, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplu kuruluşları temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uşak'ta Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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