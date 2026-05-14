Uşak\'ta Fırtına Çatıları Uçurdu

Uşak'ta etkili olan fırtına nedeniyle bazı ev ve apartmanların çatıları uçtu, 2 araçta hasar oluştu.
Kentte öğleden sonra etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.
Fırtınanın etkili olduğu Atatürk ve Karaağaç mahallelerinde bazı apartman ve evlerin çatıları uçtu, çatıdan kopan parçalar 2 otomobilde hasara neden oldu.
Olumsuzlukların yaşandığı bölgelerde itfaiye ve polis ekipleri çalışma gerçekleştirdi.
