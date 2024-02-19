Uşak'ta gölete düşen otomobilde 1 kişi kayboldu, 1 kişi kurtuldu - Son Dakika
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Uşak'ta gölete düşen otomobilde 1 kişi kayboldu, 1 kişi kurtuldu

Uşak\'ta gölete düşen otomobilde 1 kişi kayboldu, 1 kişi kurtuldu

Uşak'ın Yeşil Karaağaç Mahallesi'ndeki Karaağaç Göleti'ne bir otomobilin düşmesi sonucu, otomobilde bulunan G.K. kendi imkanlarıyla kurtulurken, R.K. ise hala kayıp. Jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kayıp kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Olayın nasıl gerçekleştiği henüz belirlenemedi.

19.02.2024 04:11
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Uşak'ta gölete düşen otomobildeki 1 kişi kayboldu, 1 kişi ise kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Yeşil Karaağaç Mahallesi'ndeki Karaağaç Göleti'ne bir otomobilin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce başlatılan çalışmalarda otomobildeki G.K'nin kendi imkanlarıyla kurtulduğu belirlendi.

Otomobille birlikte suya gömülen R.K. için ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

R.K. ile G.K'nin göletin kenarında park ettikleri otomobilde oturdukları sırada, aracın henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket ederek gölete düştüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Uşak'ta gölete düşen otomobilde 1 kişi kayboldu, 1 kişi kurtuldu - Son Dakika
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