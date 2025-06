Uşak\'ta Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

Uşak'ta, Jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki programda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Semiz, törende Jandarma'nın 186 yıldır ülkenin bölünmez bütünlüğü, milletin huzuru ve güvenliği için görev yaptığını söyledi.

Jandarmanın her zaman milletin yanında olduğunu belirten Semiz, "Kurulduğu günden bu yana yaşamın her alanında, Türkiye'nin her noktasında, gece gündüz, soğuk sıcak, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeliyle Jandarma, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi şefkatli, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman milletinin yanında yer almıştır, almaya da devam edecektir." dedi.

Teşkilatın görevlerde kullandığı teçhizat ve ekipmanların da sergilendiği programa CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Vali Yardımcısı Önder Can, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

Daha sonra Uşak Şehitliği'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.