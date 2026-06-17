Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığının men ve takibine yönelik olarak 11 Haziran ve 15 Haziran tarihleri arasında 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin aramalarında; 297 bin 600 boş makaron, 8 bin 800 dolu makaron, 25 kilo kaçak kıyılmış tütün, 500 sahte bandrol, ruhsatsız tabanca, tüfek, kurusıkı tabanca, 85 tabanca fişeği ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' ile '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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