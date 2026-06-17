Uşak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Uşak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı

Uşak\'ta Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı
17.06.2026 13:55
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Uşak'ta düzenlenen operasyonda 306 bin makaron ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

UŞAK'ta polisin iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda kaçak olduğu belirlenen 8 bin 800'ü dolu toplam 306 bin 400 makaron, bir miktar tütün ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığının men ve takibine yönelik olarak 11 Haziran ve 15 Haziran tarihleri arasında 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin aramalarında; 297 bin 600 boş makaron, 8 bin 800 dolu makaron, 25 kilo kaçak kıyılmış tütün, 500 sahte bandrol, ruhsatsız tabanca, tüfek, kurusıkı tabanca, 85 tabanca fişeği ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' ile '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kaçakçılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Makaron, Ekonomi, Güncel, Uşak, Son Dakika

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