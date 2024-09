Uşak\'ta Orman Yangınına Mücadele

Güncel

Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karaköse köyü Hamzabey mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve helikopterler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Uşak Valisi Naci Aktaş, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve AFAD İl Müdürü Burak Edin'den yangınla ilgili bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Aktaş, yangının 14.30 sıralarında çıktığını, ekiplerin hızla yangına müdahale ettiğini söyledi.

Yangının devam ettiğini aktaran Aktaş, şu bilgileri paylaştı:

"81 araç, 244 personelle söndürme mücadelesi devam ediyor. 3'ü orman teşkilatına, 2'si jandarmamıza ait 5 helikopterle havadan müdahale ediliyor. Şu an itibariyle çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Yakında olan bir Karaköse köyümüz var, onun da şu an bir tehdit riski şu an itibariyle gözükmemektedir. Yangın söndürme çalışmamız devam etmektedir."