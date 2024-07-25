Uşak'ta Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Uşak'ta Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Uşak'ın Banaz ve Sivaslı ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kısa süreli sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintileri nedeniyle yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, evlerin bahçeleri ve bodrumları su altında kaldı. Tarım arazilerinde hasara yol açan dolu, tahliye çalışmalarının başlatılmasına sebep oldu.

25.07.2024 20:19
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Uşak'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Banaz ve Sivaslı ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren kısa süreli sağanak ve dolu etkili oldu.

Su birikintisi nedeniyle Sivaslı ilçesindeki yollarda ve Uşak- Denizli kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İlçe merkezindeki Atatürk Mahallesi ve Akıncılar Mahallesi'nde sağanak nedeniyle bazı evlerin bahçelerini ve bodrumlarını su bastı, tarlalarda su birikintileri oluştu.

Kısa süreli etkili olan dolu ise tarım arazilerinde hasara neden oldu.

Sivaslı Belediyesi ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde tahliye çalışması başlattı.

Banaz ilçesinde de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle su birikintileri oluştu ve bazı evleri, binaların bodrum katlarını ve bahçelerini su bastı.

Burada da etkili olan dolu hasara neden oldu. İlçede belediye ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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