Uşak'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Uşak'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Uşak\'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
25.06.2026 11:13
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Banaz'da otomobil ve traktörün karıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı, yol trafiğe kapandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde iki otomobil ve bir traktörün karıştığı trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda ilerleyen K.B. (58) yönetimindeki 06 NN 212 plakalı otomobil, Vatan Caddesi'nde aynı yönde seyreden V.K. (79) idaresindeki 64 FB 794 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktör refüjdeki aydınlatma direğine vurdu, devrilen direk, karşı yönde ilerleyen E.B. (24) kontrolündeki 34 PCM 510 plakalı otomobilin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü V.K. ile araçlardaki Ali M. (60), A.B. (50) ve Z.K. (4) ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapanan kara yolu, çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

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