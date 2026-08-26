Uşak'ta Trafik Kazası: İki Yaralı
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ta refüje çarpan otomobildeki 2 kişi tedavi altına alındı.
İ.Ş. (49) idaresindeki 45 TG 482 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi İstiklal Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak durdu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü ile otomobildeki yolcu eşi K.Ş. (41) yaralandı.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?