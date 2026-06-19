Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10-17 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda, 1035 yeşil reçeteye tabi hap, 2 bin 464 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 756 gram esrar, 55 kök Hint keneviri ve 37 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.