Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10-17 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda, 1035 yeşil reçeteye tabi hap, 2 bin 464 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 756 gram esrar, 55 kök Hint keneviri ve 37 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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