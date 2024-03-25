Uşak\'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan üç şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine İslice Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Polis, evdeki üç şüpheliyi gözaltına aldı.
Aramalarda, 80 gram sentetik uyuşturucu, 261 uyuşturucu hap, iki ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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