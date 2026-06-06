Uşak'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Uşak'ta düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.
Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen 11 cep telefonu ve 1 bilgisayar ile dijital materyallere el konuldu.
Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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