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Uşak'taki Yangınlar Kontrol Altında

Uşak\'taki Yangınlar Kontrol Altında
09.07.2025 04:59
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Uşak'ta çıkan üç orman yangını kontrol altına alındı, sezgi sebebiyle 3 kişi gözaltında.

UŞAK'TA ÇIKAN YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Uşak Valisi Naci Aktaş, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde başlayıp Uşak'ın Eşme ilçesine yayılan yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Aktaş, yangınlarla ilgili Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den bilgi aldı. Vali Aktaş, Eşme'deki incelemelerin ardından Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyü yakınlarındaki yangına geçti. Burada Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle'den bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Aktaş, "Bugün ilimizde eş zamanlı olarak maalesef 3 orman yangını çıktı. Üçü de aynı anda eş zamanlı çıktı. Hemen çıktığı andan itibaren, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'müzün koordinesinde havadan ve karadan ekiplerimiz müdahalesini yaptı. Hava kararana kadar gün boyu havadan müdahale devam etti ve devamında hava karardıktan sonrada karadan tüm ekiplerimizin müdahalesi ile kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Yoğun bir şekilde soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'müzün koordinesinde hem Uşak ve Banaz İşletme müdürlüklerimiz hem de civar illerimizden desteği ile yoğun bir mücadele verdi. Her birinin eline koluna sağlık. Tabii burada özellikle Eşme ilçemizde olan her iki yangında yerleşim yerlerine yakındı. Kısmen bazı mahallerimiz tedbir amaçlı boşaltıldı. Ama şükür olsun ki mahallelere, arkadaşlarımızın can siper müdahalesi ile girmeden durduruldu. Tabii hem burada hem de diğer 2 bölgede arkadaşlarımızın mücadelesi sabaha kadar devam ediyor. Ama özellikle ve öncelikle o arkadaşlarımızın mücadelesinin yanında, özellikle yarın ve önümüzdeki birkaç gün için beklenen meteorolojik yüksek sıcak verisinden dolayı bizlerin de tüm vatandaşlarımız olarak mücadele etmemiz gerekiyor. Alacak olduğumuz tedbirle yangını çıkmadan önlememiz gerekiyor. Özellikle Sayın Bakanımızın son dönemde vurguladığı gibi, söndürmekle değil çıkarmamakla övünmeliyiz. Bu anlamda da tüm vatandaşlarımızın bu yönde tedbir alarak ekiplerimize destek olmalarına önemle rica ediyoruz. Üç yangınımızın üçü de kontrol altındadır diyebiliriz. Ama yoğun bir şekilde hem tedbir hem de soğutma çalışması devam etmektedir" dedi.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ İLE İLGİLİ 3 GÖZALTI:

Öte yandan, Vali Naci Aktaş yangının çıkış sebebi ile ilgili bilgiler verdi. Vali Aktaş, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Yangının çıkış sebepleriyle ilgili jandarma gerekli tahkikatını yaptı. Şu an bulunduğumuz yangının sebebi, maalesef biçerdöver kaynaklı. Eşme'de ikinci yangının çıkış sebebi ise oradaki çoban ateşinden kaynaklı. İlimiz genelinde zaten biçerdöver saatlerinde belli bir düzenleme getirdik. Ama duyurularımıza rağmen, yine de bunun önüne geçebilmiş değiliz. Bununla ilgili de şu an 3 kişi hem Banaz Cumhuriyet Başsavcılığı'mız hem de Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca yürüttüğü tahkikat sonunca 3 kişi gözaltında ve adli işlemleri de devam etmektedir."

Kaynak: DHA

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