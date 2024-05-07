Uşak Üniversitesi öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi

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Uşak Üniversitesinde öğrenciler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından organize edilen etkinlik kapsamında öğrenciler, Bir Eylül Yerleşkesi girişinde toplandı.

Öğrenciler, "Siyonist İsrail Filistin'den defol", "İnsanlık ölüyor, dünya seyrediyor", "Katil ABD Ortadoğu'dan defol", "Filistin halkı yalnız değildir", " Kudüs'e selam, direnişe devam" ve "Filistin'de destek, siyonizme lanet" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Oğuzhan Yanar, İsrail'in Filistinlileri yıllardır göç, kıtlık ve ölümle sınadığını söyledi.

Gazze'de soykırımın yaşandığını kaydeden Yanar, " Çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşanmaktadır." dedi.

İsrail'in saldırılarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uluslararası platformlara taşındığını kaydeden Yanar, şöyle devam etti:

"Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlamıştır. Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek, hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz."

Yanar, herkesi bu eylemlere destek vermeye çağırdı.

Açıklamanın İngilizce de okunmasının ardından katılımcılar sloganlar attı.

Programa, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı İsmet Özkan da katıldı.